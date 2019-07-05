Дело Юры Енакиевского: Генпрокуратура запросила новый розыск соратника Януковича, фото — 1NEWS.COM.UA

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Генеральная прокуратура запросила новый розыск Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского) — бывшего соратника президента-беглеца Виктора Януковича и депутата Партии регионов.

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Об отмене Генпрокуратурой закрытия производств относительно Иванющенко сообщила 5 июля в Фейсбук спикер ведомства Лариса Сарган. ГПУ направила в Национальную полицию письмо, в котором требует возобновить розыск этого лица.

Заместителем Генерального прокурора 3 июля отменены постановления прокуратуры Одесской области от 18 марта 2019 года и 18 апреля 2019 года о закрытии уголовного производства по подозрению Иванющенко Ю.В. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368−2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины, — сообщила Сарган.

Письмо относительно возобновления розыска Иванющенко направили и председателю Национальной полиции Украины Сергею Князеву.

Будем следить за сайтом МВД в рубрике «Розыск». Досудебное расследование по делу Иванющенко продолжается, — добавила Сарган.

Нацполиция в начале этой недели подтвердила, что Иванющенко сняли с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области, которая закрыла производство относительно Юры Енакиевского. Полиция перед этим направила запрос в прокуратуру, чтобы убедиться, что эта информация соответствует действительности. Прокуратура Одесской области направила в полицию копию постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления в действиях Иванющенко.

Иванющенко (Юра Енакиевский) бежал из Украины в 2014 году. Его подозревали в завладении средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве. Дело против Иванющенко закрыли в апреле 2019 года после того, как Конституционный суд признал незаконной статью о незаконном обогащении, а суды обязали прекратить производство относительно вымогательства им доли в одесском рынке «7 километр».