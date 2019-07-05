Справа Юри Єнакіївського: Генпрокуратура запросила новий розшук соратника Януковича, фото — 1NEWS.COM.UA

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Генеральна прокуратура запросила новий розшук Юрія Іванющенка (Юри Єнакіївського) — колишнього соратника президента-втікача Віктора Януковича і депутата Партії регіонів.

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Про скасування Генпрокуратурою закриття проваджень щодо Іванющенка повідомила 5 липня у Фейсбук спікер відомства Лариса Сарган. ГПУ спрямувала до Національної поліції листа, у якому вимагає поновити розшук цієї особи.

Заступником Генерального прокурора 3 липня скасовано постанови прокуратури Одеської області від 18 березня 2019 року та 18 квітня 2019 року про закриття кримінального провадження за підозрою Іванющенка Ю.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368−2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України, — повідомила Сарган.

Лист щодо поновлення розшуку Іванющенка спрямували й голові Національної поліції України Сергію Князєву.

Будемо стежити за сайтом МВС у рубриці «Розшук». Досудове розслідування у справі Іванющенка триває, — додала Сарган.

Нацполіція на початку цього тижня підтвердила, що Іванющенка зняли з розшуку на підставі інформації з прокуратури Одеської області, яка закрила провадження щодо Юри Єнакіївського. Поліція перед цим спрямувала запит до прокуратури, аби пересвідчитися, що ця інформація відповідає дійсності. Прокуратура Одеської області спрямувала в поліцію копію постанови про закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю складу злочину в діях Іванющенка.

Іванющенко (Юра Єнакієвський) втік з України у 2014 році. Його підозрювали у заволодінні коштами держбюджету в особливо великих розмірах, а також рейдерстві. Справу проти Іванющенка закрили в квітні 2019 року після того, як Конституційний суд визнав незаконною статтю про незаконне збагачення, а суди зобов’язали закрити провадження в тій частині, яка стосувалася вимагання ним частки в одеському ринку «7 кілометр».