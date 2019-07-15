Справа Вишинського: трансляція засідання суду, який обирає міру запобіжного заходу підозрюваному у держзраді, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n124320-sud-obyraie-miru-zapobijnogo-zahodu-pidozruvanomu-u-derjzradi-vyshynskomu-translyaciya.html

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Подільський районний суд Києва 15 липня може прийняти рішення про звільнення головного редактора РІА «Новости Украина» Кирила Вишинського з-під арешту.

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У Києві розпочалося судове засідання, під час якого Вишинському можуть змінити міру запобіжного заходу.

Журналіст Вишинський знаходиться під вартою з 15 травня минулого року за підозрою в підтримці терористів ДНР-ЛНР і державній зраді. Максимальне покарання за цією статтею передбачає до 15 років позбавлення волі.

Судовий розгляд обвинувального акта щодо керівника незареєстрованої організації РІА «Новости-Україна» Кирила Вишинського відбувається за фактом вчинення кримінальних злочинів передбачених низкою статей Кримінального кодексу України.

На початку місяця Подільський районний суд Києва оголосив у засіданні перерву до 15 липня у зв’язку з тим, що прокурори не були до нього готові.

Сьогодні до Києва на суд прилетіла російський омбудсмен Москалькова, яка провела переговори із українською колегою Денісовою.