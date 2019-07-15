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Ракурс
Ливни в Киеве стали историческим рекордом

Ливни в Киеве стали историческим рекордом

15 июл 2019, 19:50
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В Киеве ливень, которая произошел в минувшее воскресенье, побил исторический рекорд. В столице 14 июля зафиксировали рекордное количество осадков в этот день, составляющее 38 мм.

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Нынешний рекорд на 8 мм превысил предварительную отметку, которую зафиксировали в 1962 году. Об этом сообщается по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отметим, что наибольшее количество осадков в Киеве выпало 20 июля в 1902 году. Тогда зафиксировали 103 мм осадков.

Как ранее сообщал «Ракурс», завтра на территории всей Украины прогнозируют выпадение осадков. В Киеве ожидается незначительный дождь и гроза.

Источник: Ракурс


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