«Языковой закон» вступил в силу в Украине. Фото: REUTERS

https://racurs.ua/n124340-yazykovoy-zakon-vstupil-v-silu-v-ukraine.html

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Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на всей территории Украины. Теперь украинский язык имеет статус обязательного для государственных органов и общественных сфер. Исключение составляют личное общение и религиозные обряды.

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Отныне государственный язык обязателен для чиновников, депутатов, судей, прокуроров, педагогов, офицеров, медиков и прочих. Культурные мероприятия должны быть оформлены на украинском, а использование другого языка разрешено только в случае творческого замысла.

Все художественные фильмы должны быть озвучены на украинском, или иметь соответствующие субтитры. Книгоиздатели, которые внесены в Государственный реестр, обязаны печатать не менее половины продукции на государственном языке. Все организации и предприятия, работающие с потребителями, должны обслуживать граждан на украинском.

Отметим, что закон был принят Верховной Радой 25 апреля, а 15 мая его подписал бывший президент Украины Петр Порошенко. Сейчас вступят в силу только указанные положения, остальные — позже.

В конце июня полсотни депутатов подписали представление в Конституционный суд Украины (КСУ), так как считают закон неконституционным. Авторы представления отмечают, что закон нарушает права граждан, создает атмосферу нетерпимости и дискриминирует русскоязычных граждан.

Как ранее сообщалось, с сегодняшнего дня вся политическая агитация должна перейти на украинский язык.