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Закон о языке: «Опоблок» подал в Раду законопроект об отмене, фото — Главком

«Оппоблок» подал в Раду законопроект об отмене закона о языке

16 июл 2019, 14:25
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Трое депутатов «Оппозиционного блока» подали в Раду законопроект об отмене закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

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Проект Закона Украины «О признании утратившим силу Закона Украины от 25 апреля 2019 года № 2704-VIII» Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" зарегистрировали в Раде 16 июля под № 10459, сообщается на сайте парламента.

Авторами законопроекта выступили народные депутаты от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев.

Они считают, что языковой закон нарушает Конституцию, ратифицированные Украиной Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейскую хартию региональных языков. Нардепы уверяют, что новый языковой закон дискриминирует развитие русского и других языков нацменьшинств.

Законопроект рассмотрит уже новый состав Рады. В июне «Оппозиционный блок» обратился в Конституционный суд с представлением о признании языкового закона противоречащим Конституции.

Напомним, что именно сегодня закон о языке вступил в силу. Украинский язык получил статус обязательного для государственных органов и общественных сфер. Исключение составляют личное общение и религиозные обряды.

Источник: Ракурс


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