Миротворцы на Донбассе: советники лидеров стран «нормандской четверки» не обсуждали тему миссии. Фото: "Укринформ"

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Ракурс

О введении миротворцев на Донбасс во время встречи внешнеполитических советников лидеров и правительств стран «нормандской четверки», состоявшейся 12 июля в Париже, речи не было.

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Во время встречи по поводу восстановления «нормандского формата» темы миротворческой миссии на Донбассе не касались. Об этом сегодня заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко на брифинге по результатам первой встречи советников лидеров и правительств стран «нормандской четверки», трансляцию которой вел «5 канал».

По словам Пристайко, в команде президента Владимира Зеленского идею миротворческой миссии не исключают, однако сейчас речь идет о помощи в переговорном процессе по минскими договоренностям, а этот формат не предусматривает миротворческой операции. Поэтому во время встречи в Париже советники лидеров и правительств стран «нормандской четверки» тему миротворцев на Донбассе не затрагивали.

Пристайко также напомнил, что неоднократно озвучивались инициативы по расширению «нормандского формата». В частности, сам Зеленский предлагал привлечь к переговорам президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезу ​​Мэй. Однако пока, как отметил Пристайко, официальные приглашения лидерам других стран не направлялись.

По его словам, представитель президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков в Париже пообещал «нажать на боевиков», чтобы они начали разбирать свои укрепления на линии соприкосновения вблизи Станицы Луганской.

Речь идет о зоне отвода войск. Это поможет нам начать ремонтировать мост в этом районе, — сообщил Пристайко.

<p> Ранее «Ракурс» сообщал, чтовПариже 12 июлясостоялась первая встреча советников глав государств Франции, Германии, Украины и России по поводу восстановления так называемого «нормандского формата».<a href= "https://racurs.ua/n124248-v-parije-sostoyalas-pervaya-vstrecha-po-povodu-vosstanovleniya-normandskogo-formata.html">https://racurs.ua/n124248-v-parije-sostoyalas-pervaya-vstrecha-po-povodu-vosstanovleniya-normandskogo-formata.html</a></p><p> Читайте также: У Зеленского готовы создать на Донбассе сепаратистские анклавы, охраняемые миротворцами ООН<a href= "https://racurs.ua/n123821-u-zelenskogo-gotovy-sozdat-na-donbasse-separatistskie-anklavy-ohranyaemye-mirotvorcami-oon.html">https://racurs.ua/n123821-u-zelenskogo-gotovy-sozdat-na-donbasse-separatistskie-anklavy-ohranyaemye-mirotvorcami-oon.html?nocache</a></p>

Ранее «Ракурс» сообщал, что в Париже 12 июля состоялась первая встреча советников глав государств Франции, Германии, Украины и России по поводу восстановления так называемого «нормандского формата».