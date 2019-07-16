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Декоммунизации признана законной — решение Конституционного суда, фото — "Вернись живым"

Декоммунизацию Конституционный суд признал законной — СМИ

16 июл 2019, 15:45
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Конституционный суд Украины признал соответствующим нормам Основного закона закон о декоммунизации.

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Такое решение КСУ принял 16 июля во время заседания, которое проводилось в закрытом режиме, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на собственный источник.

Информация о рассмотрении представления пока отсутствует на официальном сайте КСУ.

Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Кроме того, суд признал пропаганду коммунистического режима реальной угрозой для украинской государственности.

Ранее представление по проверке закона о декоммунизации на конституционность подали в КСУ 46 народных депутатов. В апреля 2015 года года Рада приняла закон, который запретил публичное использование и пропаганду советской символики, идей и ценностей. В 2019 году в Украине произошло несколько попыток нарушения этого закона, в частности, в Харькове.

Недавно Дмитрий Разумков, руководитель партии «Слуга народа», которая имеет наилучшие шансы выиграть досрочные выборы в Раду, заявил, что вопросы переименования населенных пунктов в рамках проводимой в Украине декоммунизации должны решаться не Верховной Радой, а местными жителями на референдуме.


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