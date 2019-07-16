Российские загранпаспорта будут раздавать в ОРДЛО. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n124361-rossiya-razreshila-vydavat-svoi-zagranichnye-pasporta-jitelyam-ordlo.html

Ракурс

Российские загранпаспорта, где не будет информации о месте жительства и прежних гражданствах, в Москве разрешили получать жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Loading...

Чиновники РФ уверяют, что жители ОРДЛО смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости» в ответе на запрос в Министерство внутренних дел России.

«Состав сведений, вносимых в иностранных паспортов, не включает в себя сведения о прошлых иностранные гражданства или о месте жительства гражданина за пределами территории Российской Федерации», — заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что эта же информация не указывается в обычных российских паспортах. Таким образом невозможно будет понять, что собственником паспорта является житель самопровозглашенной Донецкой народной республики или Луганской народной республики. В Москве пошли на такую хитрость, чтобы скрыть место проживания жителей оккупированного Донбасса, поскольку на Западе не признают ДНР и ЛНР.

Напомним, командиры незаконных вооруженных формирований на Донбассе принудительно собирают средства со своих подчиненных для ускорения получения паспортов РФ.