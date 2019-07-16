Замена украинских послов: в Офисе президента объяснили причину. Фото: Закон

https://racurs.ua/n124362-zamena-ukrainskih-poslov-v-ofise-prezidenta-obyasnili-prichinu.html

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В Офисе президента объяснили, почему президент Владимир Зеленский решил изменить 12 руководителей украинских посольств в мире.

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В Зеленского заявили, что послы находятся на своих должностях значительно больший срок, чем это является традиционным для дипломатии Украины. Так, есть послы, которые вместо 4−5 лет занимают должности вдвое дольше. Об этом заявил заместитель руководителя ОП Вадим Пристайко, передает УНИАН.

По словам Пристайко, сейчас есть послы, которых назначили несколько ротаций президентов до этого. Госсекретарь Министерства иностранных дел накануне позвонил каждому из руководителей миссий, чтобы лично сообщить информацию о снятии с должности.

Пристайко отметил, что назначение послов является очень сложным процессом, в котором важно, чтобы каждая из сторон была готова принять конкретного дипломата. Он также отметил, что для получения опыта для представления на высоком уровне дипломат должен проработать 20−25 лет карьеры, хотя встречаются исключительные случаи, когда дипломатами назначают молодых людей.

В Украине планируют объединить обе стратегии, чтобы страну представляли новые люди и те, кто имеют значительный опыт.

Как ранее сообщалось, Зеленский планирует осуществить визит в США с новым послом и новым министром иностранных дел.