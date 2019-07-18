Шефир рассказал о сотрудничестве с Богданом в Офисе президента, фото - LB

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Первый помощник президента Украины Сергей Шефир рассказал о своих взаимоотношениях с руководителем Офиса президента Андреем Богданом. Шефир отметил, что в Офисе президента отсутствует двоевластие, но у Богдана непростой стиль работы и общения.

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У нас нормальные отношения с Андреем. У него шикарное чувство юмора, хотя и своеобразный стиль общения. Кто-то называет его немножко хамским, — рассказал Шефир в интервью «Левому берегу.

Он утверждает, что слышал о Богдане «много плохого», но в его восприятии этого чиновника преобладают профессиональные качества. Шефир назвал главу Офиса президента сложным человеком, с которым у него «в целом нормальные отношения, хотя случаются и споры».

В частности, Шефиру не нравится, что Богдан «любит перебивать в разговоре», а также то, что он «давит, настаивает на своем».

Он очень пробивной, но мы же пока работаем командой. Тот, кто выбивается из команды, уходит. Но есть какие-то консультации, просто мужские разговоры, — заявил помощник Зеленского.

Относительно подозрений в том, что Богдан лоббирует своих знакомых на должности во власти, то Шефир рассказал, что не замечал за ним такого. Исключением стал Алексей Гончарук, с которым Богдан работает в Офисе президента.

Мы его не знали, но Андрей убедил, что он необходим, и сегодня, поработав немного вместе с Гончаруком, мы убеждаемся в его правоте, — заявил Шефир.

Что касается остальных назначений, то первый помощник президента рассказал, что в офисе главы государства часто используют поисковые системы в интернете, чтобы проверить кандидатуры.

Я не участвовал и старался держаться в стороне от вопроса назначения губернаторов, опять же — не знаком с людьми. Только если скажут: «Проверь в интернете, что там на него есть». Мы всех проверяли, — рассказал Шефир.

Ранее брат помощника Зеленского, совладелец «Квартала 95» Борис Шефир, заявил, что квоты на украинский язык нужно уменьшить, а языковой закон — отменить. Кроме того, он выразил убеждение, что война на востоке Украины прекратится, как только из власти удастся убрать людей, материально заинтересованных в ее продолжении. По его мнению, с президентом России Владимиром Путиным можно договориться.