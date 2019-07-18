Шефір розповів про співпрацю з Богданом в Офісі президента, фото — LB

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Перший помічник президента України Сергій Шефір розповів про свої взаємини із керівником Офісу президента Андрієм Богданом. Шефір зазначив, що в Офісі президента відсутнє двовладдя, але в Богдана непростий стиль роботи і спілкування.

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У нас нормальні стосунки з Андрієм. У нього шикарне почуття гумору, хоча і своєрідний стиль спілкування. Хтось називає його трошки хамським, — розповів Шефір в інтерв’ю «Лівому берегу.

Він переконує, що чув про Богдана «багато поганого», але у його сприйнятті цього чиновника переважають професійні якості. Шефір назвав голову Офісу президента складною людиною, із якою в нього «в цілому нормальні відносини, хоча трапляються і сутички».

Зокрема, Шефіру не подобається, що Богдан «любить перебивати в розмові», а також те, що він «тисне, наполягає на своєму».

Він дуже пробивний, але ми ж поки працюємо командою. Той, хто вибивається з команди, відходить. Але є якісь консультації, просто чоловічі розмови, — заявив помічник Зеленського.

Щодо підозр у тому, що Богдан лобіює своїх знайомих на посади у владі, то Шефір розповів, що не помічав за ним такого. Виключенням став Олексій Гончарук, з яким Богдан працює в Офісі президента.

Ми його не знали, але Андрій переконав, що він необхідний, і сьогодні, попрацювавши трохи разом з Гончаруком, ми переконуємося в його правоті, — заявив Шефір.

Щодо решти призначень, то перший помічник президента розповів, що в офісі глави держави часто використовують пошукові системи в інтернеті, аби перевірити кандидатури.

Я не брав участі і намагався триматися осторонь від питання призначення губернаторів, знову ж таки — не знайомий з людьми. Тільки якщо скажуть: «Перевір в інтернеті, що там на нього є". Ми всіх перевіряли, — розповів Шефір.

Раніше брат помічника Зеленського, співласник «Кварталу 95» Борис Шефір, заявив, що квоти на українську мову потрібно зменшити, а мовний закон — скасувати. Крім того, він висловив переконання, що війна на сході України припиниться, як тільки з влади вдасться прибрати людей, матеріально зацікавлених в її продовженні. На його думку, з президентом Росії Володимиром Путіним можна домовитися.