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Чорноморський флот РФ. Фото: polit.info

У Міноборони України назвали кількість російських військових кораблів у Чорному морі

18 лип 2019, 11:04
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У Чорному морі знаходяться 37 бойових кораблів, у тому числі й чотири підводні човни Чорноморського флоту Російської Федерації.

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Всі ці бойові судна базуються на території анексованої автономної республіки Крим та в Росії. Частина з них розташовується у Кримській військово-морській базі (місто Севастополь) та Новоросійській ВМБ, що на території Краснодарського краю Російської Федерації. Про це повідомляють УНН із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як відомо, ситуація в Чорному та Азовському морях останнім часом напружена. У липні корабель Чорноморського флоту РФ вчинив чергову провокацію в Чорному морі: він зайшов у закриту для мореплавства зону, де тривали міжнародні військові навчання Sea Breeze.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року в акваторії Чорного моря російські кораблі атакували корабельну групу Військово-морських сил Збройних сил України. Російські військовослужбовці обстріляли броньовані катери, таранили буксир. Внаслідок агресії дістали поранення троє українців, всіх інших захопили в полон. РФ незаконно утримує їх на своїй території.

Раніше в Державній прикордонній службі України ще заявляли, що РФ зосередила в Азовському морі 120 кораблів та катерів прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії. З цього числа фактично кожне третє судно має озброєння.


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