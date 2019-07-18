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Черноморский флот РФ. Фото: polit.info

В Минобороны Украины назвали количество российских военных кораблей в Черном море

18 июл 2019, 11:04
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В Черном море находятся 37 боевых корабля, в том числе и четыре подводные лодки Черноморского флота Российской Федерации.

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Все эти боевые судна базируются на территории аннексированной автономной республики Крым и в России. Часть из них располагается в Крымской военно-морской базе (город Севастополь) и Новороссийской ВМБ, что на территории Краснодарского края Российской Федерации. Об этом сообщают УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как известно, ситуация в Черном и Азовском морях в последнее время напряженная. В июле корабль Черноморского флота РФ совершил очередную провокацию в Черном море: он зашел в закрытую для мореплавания зону, где продолжались международные военные учения Sea Breeze.

Напомним, 25 ноября 2018 года в акватории Черного моря российские корабли атаковали корабельную группу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Российские военнослужащие обстреляли бронированные катера, таранили буксир. Вследствие агрессии получили ранения три украинца, всех остальных захватили в плен. РФ незаконно удерживает их на своей территории.

Ранее в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что РФ сосредоточила в Азовском море 120 кораблей и катеров пограничной службы Федеральной службы безопасности России. Из этого числа фактически каждое третье судно имеет вооружения.


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