Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
МИД подключит СНБО к защите Украины от российской паспортизации Донбасса. Фото: Телеканал 24

МИД подключит СНБО к защите Украины от российской паспортизации Донбасса — заявление

18 июл 2019, 10:52
999

Чтобы защитить национальную безопасность Украины в связи с выдачей российских паспортов по упрощенной процедуре на Донбассе, Министерство иностранных дел подключит Совет национальной безопасности и обороны.

Loading...

МИД уже подготовило на рассмотрение СНБО перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины. Все они соответствуют требованиям международного права и украинского законодательства, говорится в заявлении, опубликованном сегодня, 18 июля, пресс-службой министерства.

Заявление в МИД обнародовали из-за очередного провокационного решения Российской Федерации о незаконной паспортизации граждан Украины, проживающих в Донецкой и Луганской областях.

В министерстве решительно осудили новую попытку Кремля распространить упрощенный порядок выдачи паспортов РФ украинским гражданам, а также заявили о нескрываемом вмешательстве во внутренние дела Украины, представляющем серьезную угрозу безопасности на всем европейском континенте.

В МИД подчеркнули, что украинская сторона не признает кремлевские указы о «паспортизации» граждан Украины и выступили с категорическим требованием к российской стороне безотлагательно отменить все агрессивные решения относительно Украины и устранить их негативные последствия.

Также в заявлении говорится, что Украина ожидает от международных партнеров непризнания российских паспортов. Кроме этого, МИД призывает международное сообщество к усилению индивидуальных и секторальных санкций, чтобы принудить власти РФ к миру.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин упростил условия выдачи российских паспортов украинцам, проживающим на оккупированной части Донбасса.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Заседание Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики: у Зеленского назвали приоритеты в борьбе с коррупцией

На сегодняшнем заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики представитель Офиса президента назвал приоритетные задачи новой власти в борьбе с коррупцией

Новости Украины
11:44

«Пробивной и с шикарным юмором»: Шефир рассказал о сотрудничестве с Богданом в Офисе президента

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир рассказал о своих взаимоотношениях с Андреем Богданом. Шефир отметил, что в Офисе президента отсутствует двоевластие, но у Богдана непростой стиль работы и общения

Новости Украины
11:21

О прекращении огня на Донбассе договорились в трехсторонней группе

О прекращении огня на Донбассе договорилась трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО. На встрече утвердили полное выполнение Минских договоренностей и демонтаж фортификационных сооружений

Новости Украины
20:51   17 июл
Новости партнеров
Загрузка...