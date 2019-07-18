МИД подключит СНБО к защите Украины от российской паспортизации Донбасса. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/n124428-mid-podkluchit-snbo-k-zaschite-ukrainy-ot-rossiyskoy-pasportizacii-donbassa-zayavlenie.html

Ракурс

Чтобы защитить национальную безопасность Украины в связи с выдачей российских паспортов по упрощенной процедуре на Донбассе, Министерство иностранных дел подключит Совет национальной безопасности и обороны.

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МИД уже подготовило на рассмотрение СНБО перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины. Все они соответствуют требованиям международного права и украинского законодательства, говорится в заявлении, опубликованном сегодня, 18 июля, пресс-службой министерства.

Заявление в МИД обнародовали из-за очередного провокационного решения Российской Федерации о незаконной паспортизации граждан Украины, проживающих в Донецкой и Луганской областях.

В министерстве решительно осудили новую попытку Кремля распространить упрощенный порядок выдачи паспортов РФ украинским гражданам, а также заявили о нескрываемом вмешательстве во внутренние дела Украины, представляющем серьезную угрозу безопасности на всем европейском континенте.

В МИД подчеркнули, что украинская сторона не признает кремлевские указы о «паспортизации» граждан Украины и выступили с категорическим требованием к российской стороне безотлагательно отменить все агрессивные решения относительно Украины и устранить их негативные последствия.

Также в заявлении говорится, что Украина ожидает от международных партнеров непризнания российских паспортов. Кроме этого, МИД призывает международное сообщество к усилению индивидуальных и секторальных санкций, чтобы принудить власти РФ к миру.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин упростил условия выдачи российских паспортов украинцам, проживающим на оккупированной части Донбасса.