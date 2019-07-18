Пищевое отравление произошло на Ровенщине. Фото: Прямой

https://racurs.ua/n124427-massovoe-otravlenie-na-svadbe-v-rovenskoy-oblasti-v-bolnicah-nahodyatsya-52-cheloveka.html

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Возросло число пострадавших в результате пищевого отравления, которое произошло в Ровенской области во время празднования свадьбы.

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Людям стало плохо после еды в кафе «Гурман» в поселке Мизоч в Здолбуновском районе. На свадьбе находилось около 100 человек, большая половина гостей отравилась. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.

К врачам за медицинской помощью обратились 64 человека, среди них 14 несовершеннолетних. У всех них диагностировали пищевое отравление. По состоянию на утро 18 июля, в больнице находятся 52 пострадавших, из которых 13 — дети.

Как известно, если человек отравился некачественной пищей, первые признаки отравления обычно появляются через 2−4 часа после еды. Отравления вызывают микробы, токсины и другие ядовитые вещества, попавшие в организм с продуктами питания. Последствия могут быть очень серьезными — от обезвоживания до нарушения работы органов и систем, вплоть до летального исхода. Здоровье и жизнь человека зависит от того, насколько своевременно и адекватно ей оказали первую помощь.

Ранее сообщалось, что в инфекционное отделение районной больницы в Ровенской области с пищевым отравлением госпитализировали 39 человек, среди которых восемь детей. Они отравились во время празднования свадьбы в поселке Мизоч.