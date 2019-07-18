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Пожар на студии аниме в Японии. Фото: BBC

Пожар на студии аниме в Японии: погибли 10 человек, почти 40 пострадали (ВИДЕО)

18 июл 2019, 09:56
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Масштабный пожар в студии Kyoto Animation Co унес жизни десятка человек, еще почти 40 получили ранения.

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Чрезвычайное происшествие в городе Киото случилось в результате поджога. Неизвестный 18 июля ворвался в студию анимационных мультфильмов и бросил неизвестное вещество, которое вспыхнуло. Подробности о подозреваемом или возможных мотивах пока неизвестны. Самого злоумышленника задержала полиция, его с травмами госпитализировали. Об этом сообщает BBC.

По словам свидетелей пожара, в трехэтажном офисе студии слышали ряд взрывов. Очевидцы утверждают, что со временем из здания на одеялах выносили раненых.

Напомним, 11 июля произошел масштабный пожар на Северной ТЭЦ в подмосковном городе Мытищи. На электростанции, которая работает на природном газе, прогремел взрыв. В результате чрезвычайного происшествия пострадали восемь человек.


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