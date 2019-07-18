Спецпредставитель США Курт Волкер. Фото: Сергей Нуженко

https://racurs.ua/n124425-putin-ispolzuet-ukrainskih-voennoplennyh-moryakov-dlya-davleniya-na-zelenskogo-volker.html

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Президент Российской Федерации использует военнопленных моряков Военно-морских сил ВС Украины для давления на украинского президента Владимира Зеленского.

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Кроме того, давлением на главу Украины можно считать вопрос раздачи российских паспортов" жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает «Голос Америки».

Американский чиновник отметил, что все усилия Москвы направлены на то, чтобы навредить результатам парламентских выборов в Украине. Волкер уверен, что эти планы Кремля потерпят поражение.

Глава России Путин и Кремль используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам. Но я не думаю, что это сработает. Украинцы имеют свое мнение относительно своего выбора. Они также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину, — уверен Волкер.

Представитель Госдепа отметил, что Россия взяла в плен украинских моряков незаконно и должно освободить их без всяких условий.

Напомним, 17 июля Лефортовский суд Москвы оставили под арестом всех военнопленных моряков Военно-Морских сил Украины. Срок ареста продлили на три месяца. Этим решением суд удовлетворил ходатайство следователей Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Как известно, пленные украинцы будут оставаться в СИЗО до 24 октября, а Андрею Эйдеру срок продлили арест до 26 октября.