Импичмент Трампа заблокировали в американском Конгрессе. Фото: Цензор.НЕТ

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Ракурс

Конгресс США заблокировал процедуру импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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Резолюция о начале процедуры отстранения от должности действующего главы США не нашла поддержки среди конгрессменов. Представитель Демократической партии из Техаса Ал Грин хотел инициировать начало импичмента Трампа, поскольку в свое время президент США некорректно высказался в адрес нескольких женщин-конгрессменов. За резолюцию проголосовали 95 конгрессменов, 332 высказались против. Об этом 18 июля сообщает CNN.

Политические эксперты предполагают, что к теме импичмента Трампа конгрессмены могут вернуться после того, как в Палате представителей выступит спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследовал вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Выступление Мюллера в Конгрессе запланировано на следующую неделю.

Действующий американский президент уже отреагировал на неудачное голосование по импичменту. Он отметил, что пережить подобное не желал бы любому другому президенту.

Импичмент вашего президента, который возглавлял крупнейший экономический бум в истории нашей страны, лучшие показатели работы, наибольшее снижение налогов, восстановление вооруженных сил и многое другое, теперь закончился. Этого никогда не должно случиться с другим президентом Соединенных Штатов снова, — написал Трамп в Twitter.

Напомним, соцопрос в США показали, что импичмент Дональда Трампа поддерживают 45% опрошенных американцев. При этом 42% граждан США считают, что Трампа не стоит отстранять от должности. Еще 13% респондентов воздержались от однозначного ответа.