Зеленский хочет предоставлять украинское гражданство этническим украинцам из диаспоры. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n124423-prezident-zelenskiy-predlojil-predostavlyat-vtoroe-grajdanstvo-etnicheskim-ukraincam-iz-diaspory.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, предлагает предоставлять этническим украинцам из диаспоры второе гражданство Украины.

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Кроме того, глава государства хочет упростить процедуру получения паспорта гражданина Украины лицам, права и свободы которых нарушают в их странах. Зеленский уже поручил Министерству иностранных дел разработать соответствующие механизмы предоставления гражданства. Об этом сообщил Офис президента в Facebook.

В команде президента Украины также отреагировали на подписание главой Российской Федерации Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке предоставление гражданам Украины российского гражданства.

Мы понимаем, что он направлен на наших граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях. Этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало, — отметили в Офисе президента.

Напомним, 17 июля президент России Владимир Путин подписал новый паспортный указ, согласно с которым российское гражданство могут получить все жители Донецкой и Луганской областей, включая жителей подконтрольных Киеву территорий. Ранее гражданство по упрощенной процедуре могли получили только жители ОРДЛО.