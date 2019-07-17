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Главные новости 17 июля: ТКГ договорилась о прекращении огня, а Зеленский хочет сократить вице-премьеров. Фото: Народна Правда

Главные новости 17 июля: ТКГ договорилась о прекращении огня, а Зеленский хочет сократить вице-премьеров

17 июл 2019, 23:05
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О прекращении огня в Донбассе с полуночи 21 июля договорилась трехсторонняя контактная группа. В районе Станицы Луганской должны демонтировать фортификационные сооружения и снять символы квазигруппировок в рамках деполитизации. Также рассматривается обмен пленными и возобновление поставок коммунальных услуг.

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Президент Владимир Зеленский планирует реформировать работу Кабинета министров Украины. Изменения предусматривают сокращение вице-премьеров, которые не возглавляют министерства, и ликвидацию должностей в органах государственной исполнительной власти. Также планируется сокращение органов исполнительной власти, которые не являются министерствами, но находятся в сфере управления соответствующих министерств.

Всех украинских военнопленных моряков Лефортовский суд Москвы оставил под арестом в СИЗО до 24 октября. Моряку Андрею Эйдеру срок содержания продлили до 26 октября. Этим решением суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ России. Адвокаты подали ходатайство о приобщении к материалам дела приказа Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении моряков и судов, однако суд им отказал.

Президент России Владимир Путин издал новый паспортный указ, расширяющий географию прошлого распоряжения. Согласно новому указу, российское гражданство по упрощенной процедуре могут получить все жители Донецкой и Луганской областей, включая жителей подконтрольных Киеву территорий. Указ вступил в силу с момента подписания 17 июля.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не может созвать внеочередное заседание парламента, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский. Причиной является завершение 10-й сессии Рады. Парубий отметил, что единственный вариант созвать парламент — подать заявление о созыве внеочередной сессии.

Источник: Ракурс


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