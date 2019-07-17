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Головні новини 17 липня: ТКГ домовилась про припинення вогню, а Зеленський хоче скоротити віце-прем’єрів. Фото: Народна Правда

Головні новини 17 липня: ТКГ домовилась про припинення вогню, а Зеленський хоче скоротити віце-прем'єрів

17 лип 2019, 23:05
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Про припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня домовилась тристороння контактна група. В районі Станиці Луганської мають демонтувати фортифікаційні споруди та зняти символи квазіугруповань в рамках деполітизації. Також розглядається обмін полоненими та поновлення постачання комунальних послуг.

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Президент Володимир Зеленський планує реформувати роботу Кабінетіміністрів України. Зміни передбачають скорочення віце-прем'єрів, які не очолюють міністерства, та ліквідацію посад в органах державної виконавчої влади. Також планується скорочення органів виконавчої влади, які не є міністерствами, але перебувають у сфері управління відповідних міністерств.

Усіх українських військовополонених моряків Лефортівський суд Москви залишив під арештом у СІЗО до 24 жовтня. Моряку Андрію Ейдеру строк утримання подовжили до 26 жовтня. Цим рішенням суд задовольнив клопотання слідчих ФСБ Росії. Адвокати подали клопотання про долучення до матеріалів справи наказу Міжнародного трибуналу з морського права про негайне звільнення моряків та суден, однак суд їм відмовив.

Президент Росії Володимир Путін видав новий паспортний указ, який розширює географію минулого розпорядження. Згідно з новим указом, російське громадянство за спрощеною процедурою можуть отримати усі жителі Донецької та Луганської областей, включаючи мешканців підконтрольних Києву територій. Указ набув чинності з моменту підписання 17 липня.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не може скликати позачергове засідання парламенту, про яке попросив президент України Володимир Зеленський. Причиною є завершення 10-ї сесії Ради. Парубій наголосив, що єдиний варіант скликати парламент — подати заяву про скликання позачергової сесії.

Джерело: Ракурс


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