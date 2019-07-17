Про припинення вогню на Донбасі домовились у тристоронній групі. Фото: TheQuestion

https://racurs.ua/ua/n124419-pro-prypynennya-vognu-na-donbasi-domovylys-u-trystoronniy-grupi.html

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Тристороння контактна група домовилась про припинення вогню з опівночі 21 липня. Представники ОРДЛО визнали режим припинення вогню і взяли на себе низку зобов’язань.

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Сторони домовились про повне виконання мінських домовленостей. Також вони зобов’язалися забезпечити повних доступ Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ по всій території України з застосуванням її технічних засобів. Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер.

Так як в районі Станиці Луганської завершилося розведення сил та засобів, було домовлено, що демонтаж фортифікаційних споруд почнеться із знесення споруди НЗФ ОРЛО на мосту, який українська сторона готова відремонтувати у найкоротші строки. Сторони домовились про деполітизацію — символи квазіугруповань будуть прибрані.

Під час перемовин було підтверджено місцезнаходження 69 наших громадян та 208 осіб, про яких запитує протилежна сторона. В найстисліші терміни сторони мають провести роботу в двох паралельних напрямках: зробити юридичну очистку та підготовку до взаємного звільнення підтверджених осіб. Потім планують провести подальше підтвердження утримуваних осіб.

Наразі соціально-економічна підгрупа працює над забезпеченням безперебійного енерго- та водопостачання, яких потребують мирні жителі по обидва боки лінії зіткнення. Є також зрушення у забезпеченні стабільного мобільного зв’язку на території Донбасу.

Як раніше повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова відновити пішохідний міст у Станиці Луганській.