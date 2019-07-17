Зеленський в Харкові пригрозив звільненнями, якщо не припиниться знищення лісів. Фото: пресс-служба президента

https://racurs.ua/ua/n124421-zelenskyy-v-harkovi-prygrozyv-zvilnennyamy-yakscho-ne-prypynytsya-znyschennya-lisiv.html

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Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Харківську область пригрозив правоохоронцям звільненнями, якщо вони не розслідують масову незаконну вирубку лісів. У Харківській області показник лісистості становить 12%, що нижче середнього показника по Україні.

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Під час зустрічі один з доповідачів директор держпідприємства «Жовтневе лісове господарство» Руслан Чагаровський розповів про вирубку цінних і дорогих порід дерев з подальшою реалізацією, а також назвав ймовірних організаторів незаконної діяльності. Чагаровський також заявив, що йому і його родині погрожували через спроби запобігти «чорному» бізнесу. Про це повідомляє прес-служба президента.

За словами Чагаровського, при повній ревізії лісгоспу сума виявлених збитків становитиме близько 1 млрд грн. Найбільшим лісорубом області Чагаровський назвав директора Гутянського лісгоспу Віктора Сису. Останнього на нараді не було, так як він у відрядженні в столиці.

Зеленський зателефонував Сисі під час наради і заявив, що чекає його в Офісі президента завтра о 10.00 ранку.

Як раніше повідомлялося, Зеленський під час візиту в Миколаївську область запропонував керівнику держадміністрації піти у відставку.