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Ракурс
Зеленський розповів, коли планує зустрітися з Путіним. Фото: АП

Зеленський розповів, коли планує зустрітися з Путіним (ВІДЕО)

17 лип 2019, 21:45
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Президент України Володимир Зеленський розповів, коли планує зустрітися з главою Росії Володимиром Путіним. Зустріч пройде в «нормандському форматі» за участю канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

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За словами Зеленського, «нормандський формат» не працював два роки і перша зустріч після довгої перерви пройшла 12 липня. На ній представники домовилися про ще одні переговори, після яких і запланована зустріч лідерів країн. Про це заявив Зеленський під час інтерв’ю на Youtube-каналі Зе! Президент.

На зустріч в Парижі 12 липня прилетіли зовнішньополітичні радники України, Німеччини, РФ і Франції. Остання зустріч глав держав пройшла в Берліні в 2016 році, тому представники обговорили продовження переговорів в цьому форматі.

Під час своєї робочої поїздки до Німеччини Зеленський заявив, що ситуацію на Донбасі будуть обговорювати в «нормандському форматі» в липні. Тоді ж Меркель анонсувала зустріч, яка пройшла 12 липня.

Потім, під час саміту великої двадцятки в Осаці, Меркель домовилася з Путіним про продовження роботи в «нормандському форматі» і врегулювання ситуації на Донбасі.

Як раніше повідомлялося, Зеленський розкрив деталі своєї телефонної розмови з Путіним.

Джерело: Ракурс


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