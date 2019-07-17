Зеленский рассказал, когда планирует встретится с Путиным. Фото: АП

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда планирует встретится с главой России Владимиром Путиным. Встреча пройдет в «нормандском формате» при участии канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

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По словам Зеленского, «нормандский формат» не работал два года и первая встреча после долгого перерыва прошла 12 июля. На ней представители договорились о еще одних переговорах, после которых и запланирована встреча лидеров стран. Об этом заявил Зеленский во время интервью на Youtube-канале Зе! Президент.

На встречу в Париже 12 июля прилетели внешнеполитические советники Украины, Германии, РФ и Франции. Последняя встреча глав государств прошла в Берлине в 2016 году, поэтому представители обсудили продолжение переговоров в этом формате.

Во время своей рабочей поездки в Германию Зеленский заявил, что ситуацию на Донбассе будут обсуждать в «нормандском формате» в июле. Тогда же Меркель анонсировала встречу, которая прошла 12 июля.

Затем, во время самита большой двадцатки в Осаке, Меркель договорилась с Путиным о продолжении работы в «нормандском формате» и урегулирования ситуации на Донбассе.

Как ранее сообщалось, Зеленский раскрыл детали своего телефонного разговора с Путиным.