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Зеленский в Харькове пригрозил увольнениями, если не прекратится уничтожение лесов. Фото: пресс-служба президента

Зеленский в Харькове пригрозил увольнениями, если не прекратится уничтожение лесов

17 июл 2019, 22:34
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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область пригрозил правоохранителям увольнениями, если они не расследуют массовую незаконную вырубку лесов. В Харьковской области показатель лесистости составляет 12%, что ниже среднего показателя по Украине.

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Во время встречи один из докладчиков директор госпредприятия «Октябрьское лесное хозяйство» Руслан Чагаровский рассказал о вырубке ценных и дорогих пород деревьев с дальнейшей реализацией, а также назвал предполагаемых организаторов незаконной деятельности. Чагаровский также заявил, что ему и его семье угрожали из-за попыток предотвратить «черный» бизнес. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По словам Чагаровского, при полной ревизии лесхоза сумма обнаруженных убытков может составить около 1 млрд грн. Самым крупным лесорубом области Чагаровский назвал директора Гутянского лесхоза Виктора Сысу. Последнего на совещании не оказалось, так как он в командировке в столице.

Зеленский позвонил Сысе во время совещания и заявил, что ждет его в Офисе президента завтра в 10.00 утра.

Как ранее сообщалось, Зеленский во время визита в Николаевскую область предложил руководителю госадминистрации уйти в отставку.

Источник: Ракурс


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