Паспортний указ: Путін географічно розширив можливість отримання російського громадянства. Фото: BB.lv

https://racurs.ua/ua/n124416-pasportnyy-ukaz-putin-geografichno-rozshyryv-mojlyvist-otrymannya-rosiyskogo-gromadyanstva.html

Ракурс

Новий паспортний указ підписав президент Росії Володимир Путін. Згідно з новим указом, російське громадянство можуть отримати усі жителі Донецької та Луганської областей, включаючи мешканців підконтрольних Києву територій. Раніше громадянство за спрощеною процедурою могли отримали лише жителі ОРДЛО.

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Указ Путіна був підписаний 17 липня та набув чинності з моменту підписання. Про це повідомляється на відповідному правовому порталі.

У Кремлі заявили, що указ нібито виправданий тим, що до російської влади звернулась велика кількість громадян України, включаючи проживаючих на підконтрольних Києву територіях. Усі вони, запевняє Москва, хотіли отримати російський паспорт за спрощеною процедурою, однак не мали законної можливості.

Зазначимо, що указ № 183 про спрощену процедуру отримання громадянства для жителів ОРДЛО був підписаний Путіним 24 квітня.

Як раніше повідомлялося, Росія дозволила видавати свої закордонні паспорти жителям ОРДЛО. У виданих документах не буде вказана інформація про місце проживання і колишні громадянства.