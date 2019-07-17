Всех военнопленных украинских моряков оставили под арестом в Москве. Фото: Facebook

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Всех украинских военнопленных моряков оставили под арестом в Москве, согласно решению Лефортовского суда. Срок ареста продлили на три месяца.

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Украинцы останутся в СИЗО до 24 октября, а Андрею Эйдеру срок продлили арест до 26 октября. Этим решением суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ России. Об этом сообщил защитник моряков Николай Полозов.

Во время закрытого заседания моряки отказались отвечать на те вопросы судьи, которые не касались их имен, звания или даты рождения. В суд приехали родственники пленных, которые активно поддерживали моряков за пределами зала.

Адвокаты настаивали на статусе военнопленных и подали ходатайство о приобщении к материалам дела приказа Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении моряков и судов, однако суд им отказал.

Отметим, что по утверждению защитника моряков, для освобождения украинцев необходима лишь политическая воля, ведь технических и юридических препятствий в этом нет. Полозов заявил, что содержание моряков Россия использует как возможность для политического маневра. Срок содержания, по мнению юриста, продиктованный парламентскими выборами в Украине.

Как ранее сообщалось, в Министерстве иностранных дел РФ подтвердили возможность обмена военнопленных моряков.