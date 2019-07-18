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Зеленський хоче надавати українське громадянство етнічним українцям із діаспори. Фото: president.gov.ua

Президент Зеленський запропонував надавати друге громадянство етнічним українцям із діаспори

18 лип 2019, 08:21
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Володимир Зеленський, президент України, пропонує надавати етнічним українцям із діаспори друге громадянство України.

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Крім того, глава держави хоче спростити процедуру отримання паспорта громадянина України особам, права і свободи яких порушують в їх країнах. Зеленський вже доручив Міністерству закордонних справ розробити відповідні механізми надання громадянства. Про це повідомив Офіс президента у Facebook.

У команді президента України також відреагували на підписання главою Російської Федерації Володимиром Путіним указу про спрощений порядок надання громадянам України російського громадянства.

Ми розуміємо, що він спрямований на наших громадян, які вимушені проживати на тимчасово окупованих територіях. Цей крок створює додаткові перешкоди на шляху до деескалації конфлікту та реінтеграції Донбасу, прихильність до яких керівництво Росії неодноразово декларувало, — зазначили в Офісі президента.

Нагадаємо, 17 липня президент Росії Володимир Путін підписав новий паспортний указ, згідно з яким, російське громадянство можуть отримати усі жителі Донецької та Луганської областей, включаючи мешканців підконтрольних Києву територій. Раніше громадянство за спрощеною процедурою могли отримали лише жителі ОРДЛО.

Джерело: Ракурс


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