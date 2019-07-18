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Імпічмент Трампа заблокували в американському Конгресі. Фото: Цензор.НЕТ

Процедуру імпічменту Трампа заблокував Конгрес США

18 лип 2019, 08:50
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Конгрес США заблокував процедуру імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

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Резолюція щодо початку процедури усунення з посади чинного глави США не знайшла підтримки серед конгресменів. Представник Демократичної партії з Техасу Ал Грін хотів ініціювати початок імпічменту Трампа, оскільки свого часу президент США некоректно висловився на адресу кількох жінок-конгресменів. За резолюцію проголосували 95 конгресменів, 332 висловилися проти. Про це 18 липня повідомляє CNN.

Політичні експерти припускають, що до теми імпічменту Трампа конгресмени можуть повернутися після того, як у Палаті представників виступить спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідував втручання Росії у вибори президента Сполучених Штатів у 2016 році. Виступ Мюллера в Конгресі запланований на наступний тиждень.

Чинний американський президент вже відреагував на невдале голосування щодо імпічменту. Він зазначив, що пережити подібне не бажав би будь-якому іншому президенту.

Імпічмент вашого президента, який очолював найбільший економічний бум в історії нашої країни, кращі показники роботи, найбільше зниження податків, відновлення збройних сил та багато іншого, тепер закінчився. Цього ніколи не повинно статися з іншим президентом Сполучених Штатів знову, — написав Трамп у Twitter.

Нагадаємо, соцопитування в США показали, що імпічмент Дональда Трампа підтримують 45% опитаних американців. При цьому 42% громадян США вважають, що Трампа не варто відстороняти від посади. Ще 13% респондентів утримались від однозначної відповіді.


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