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Спецпредставник США Курт Волкер. Фото: Сергій Нуженко

Путін використовує військовополонених українських моряків для тиску на Зеленського — Волкер

18 лип 2019, 09:24
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Президент Російської Федерації використовує військовополонених моряків Військово-морських сил ЗС України для тиску на українського президента Володимира Зеленського.

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Крім того, тиском на главу України можна вважати питання роздачі російських «паспортів» жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей. Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє «Голос Америки».

Американський посадовець зазначив, що всі потуги Москви направлені на те, щоб нашкодити результатам парламентських виборів в Україні. Волкер впевнений, що ці плани Кремля зазнають поразки.

Глава Росії Путін та Кремль використовують моряків і питання з російськими паспортами для того, щоб створити тиск на Зеленського і нашкодити його передвиборчим перспективам. Але я не думаю, що це спрацює. Українці мають свою думку щодо свого вибору. Вони також розуміють, що такий тиск Росії не зможе перемогти Україну, — впевнений Волкер.

Представник Держдепу наголосив, що Росія полонила українських моряків незаконно і повинна звільнити їх без жодних умов.

Нагадаємо, 17 липня Лефортівський суд Москви залишили під арештом усіх військовополонених моряків Військово-морських сил України. Термін арешту подовжили на три місяці. Цим рішенням суд задовольнив клопотання слідчих Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Як відомо, полонені українці залишатимуться у СІЗО до 24 жовтня, а Андрію Ейдеру строк подовжили арешт до 26 жовтня.


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