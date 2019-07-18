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Пожежа на студії аніме в Японії. Фото: BBC

Пожежа на студії аніме в Японії: загинули 10 осіб, майже 40 постраждали (ВІДЕО)

18 лип 2019, 09:56
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Масштабна пожежа в студії Kyoto Animation Co забрала життя десятка осіб, ще майже 40 дістали поранення.

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Надзвичайна подія в місті Кіото сталося внаслідок підпалу. Невідома особа 18 липня увірвалася в студію анімаційних мультфільмів та кинула невідому речовину, яка спалахнула. Подробиці про підозрюваного або можливі мотиви наразі невідомі. Самого зловмисника затримала поліція, його з травмами госпіталізували. Про це повідомляє BBC.

За словами свідків пожежі, у триповерховому офісі студії чули низку вибухів. Очевидці стверджують, що згодом із будівлі на ковдрах виносили поранених.

Нагадаємо, 11 липня сталася масштабна пожежа на Північній ТЕЦ у підмосковному місті Митищі. На електростанції, яка працює на природному газі, прогримів вибух. Внаслідок надзвичайної події постраждали восьмеро осіб.


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