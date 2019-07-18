Харчове отруєння сталося на Рівненщині. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n124427-masove-otruiennya-na-vesilli-v-rivnenskiy-oblasti-u-likarnyah-znahodyatsya-52-osib.html

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Зросла кількість постраждалих внаслідок харчового отруєння, яке сталося у Рівненській області під час святкування весілля.

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Людям стало зле після вживання їжі у кафе «Гурман» у селищі Мізоч у Здолбунівському районі. На весіллі перебувало майже 100 осіб, більша половина гостей отруїлася. Про це повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Рівненській області.

До лікарів за медичною допомогою звернулися 64 осіб, серед них 14 неповнолітніх. У всіх них діагностували харчове отруєння. Станом на ранок 18 липня, в лікарні перебувають 52 постраждалих, з яких 13 — діти.

Як відомо, якщо людина отруїлася неякісною їжею, перші ознаки інтоксикації зазвичай з’являються через 2−4 години після їжі. Отруєння викликають мікроби, токсини і інші отруйні речовини, що потрапили в організм з продуктами харчування. Наслідки можуть бути дуже серйозними — від зневоднення до порушення роботи органів і систем, аж до летального результату. Здоров’я і життя людини залежить від того, наскільки своєчасно і адекватно їй надали першу допомогу.

Раніше повідомлялося, що до інфекційного відділення районної лікарні у Рівненській області з харчовим отруєнням госпіталізували 39 осіб, серед яких восьмеро дітей. Вони отруїлися під час святкування весілля в селищі Мізоч.