МЗС підключить РНБО до захисту України від російської паспортизації Донбасу. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/ua/n124428-mzs-pidkluchyt-rnbo-do-zahystu-ukrayiny-vid-rosiyskoyi-pasportyzaciyi-donbasu-zayava.html

Ракурс

Щоб захистити національну безпеку України у зв’язку із видачею російських паспортів за спрощеною процедурою на Донбасі, Міністерство закордонних справ підключить Раду національної безпеки і оборони.

Loading...

МЗС вже підготувало на розгляд РНБО перелік заходів для захисту національної безпеки, законних прав та інтересів громадян України. Усі вони відповідають вимогам міжнародного права та українського законодавства, йдеться у заяві, оприлюдненій сьогодні, 18 липня, прес-службою міністерства.

Заяву в МЗС оприлюднили через чергове провокативне рішення Російської Федерації щодо незаконної паспортизації громадян України, які мешкають у Донецькій і Луганській областях.

У міністерстві рішуче засудили нову спробу Кремля поширити спрощений порядок видачі паспортів РФ українським громадянам, а також заявили про неприховане втручання у внутрішні справи України, що представляє серйозну загрозу безпеці на всьому європейському континенті.

У МЗС наголосили, що українська сторона не визнаватиме кремлівські укази щодо «паспортизації» громадян України та виступили з категоричною вимогою до російської сторони невідкладно скасувати всі агресивні рішення щодо України й усунути їхні негативні наслідки.

Також у заяві йдеться, що Україна очікує від міжнародних партнерів невизнання російських паспортів та будь-яких правочинів. Крім цього, МЗС закликає міжнародну спільноту до посилення індивідуальних та секторальних санкцій, аби примусити владу РФ до миру.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в квітні 2019 року президент РФ Володимир Путін дозволив видавати російські паспорти українцям із окупованих територій Донбасу.