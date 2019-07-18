МЗС звинувачує союз угорців Закарпаття у сепаратизмі. Фото: Поступ

https://racurs.ua/ua/n124431-mzs-zvynuvachuie-souz-ugorciv-zakarpattya-u-separatyzmi-foto.html

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Міністерство закордонних справ України звернулося до Служби безпеки та Генпрокуратури із проханням звернути увагу і відкрити справу через опубліковану ілюстрацію в газеті «Карпаталія», де частина української території зображена із приналежністю до Угорщини.

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На першій сторінці газети «Карпаталія», яка видається ГО «Товариство угорської культури Закарпаття», з’явилася ілюстрація карти, на якій ряд території України зображений нібито у складі Угорщини. На карті Закарпаття, яку надрукувала газета, частина української області замальована у кольори угорського прапора. Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок назвав у Твіттер цю ситуацію проявом сепаратизму.

Заступник міністра також зазначив, що з даного питання Генпрокуратура і СБУ повинні ініціювати кримінальне провадження. Відповідні листи Божок вже підписав.

На парламентських виборах за мажоритарними округами балотуються також і лідери угорських організацій Закарпаття.

Як повідомлялося раніше, угорська влада заявила про можливість зняти вето на переговори України із Північноатлантичним альянсом після того, як Київ поверне закарпатським угорцям право на навчання угорською мовою.

Нагадаємо, що позачергові парламентські вибори пройдуть вже цієї неділі, 21 липня. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський після оголошення про розпуск діючої Верховної Ради.