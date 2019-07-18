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США приостановили военное сотрудничество с Турцией из-за российских систем С-400. Фото: "Цензор.НЕТ"

США приостановили военное сотрудничество с Турцией из-за российских систем С-400

18 июл 2019, 12:08
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Соединенные Штаты Америки приостановили участие Турции в программе F-35 из-за закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400, которые собирают разведывательные данные об американских истребителях.

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В Белом доме отметили, что решение Турции купить российские системы С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе выпуска истребителей F-35. Об этом говорится в заявлении администрации президента США Дональда Трампа, а также в высказываниях представителей Пентагона, передает DefenseNews.

В частности, речь идет о том, что истребители пятого поколения не могут находиться рядом с российской платформой сбора разведданных, которая обладает способностью изучать возможности F-35.

Отмечается, что заместитель министра обороны США по закупкам Эллен Лорд на встрече с журналистами несколько раз использовала слово «прекращение» относительно статуса участия Турции в программе F-35. Это несмотря на то, что Турция является одной из ключевых стран, участвующих в этой программе. Там производят около 900 деталей для данных истребителей.

Кроме того, ранее американские военные неоднократно предупреждали, что могут прекратить военное сотрудничество с официальной Анкарой из-за закупки российских систем противоракетной обороны С-400 и в этом случае не будут поставлять истребители F-35 Турции, которая сейчас имеет четыре таких истребителя и планировала приобрести еще сотню.

Сообщается, что весь турецкий персонал, задействованный в программе F-35, до 31 июля должен покинуть территорию США. Также отмечается, что до марта 2020 года участие Турции в этой программе будет считаться свернутым.

Напомним, что в декабре 2018 года Турция планировала закупить у США ракетные комплексы «Патриот» вместо российских С-400.


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