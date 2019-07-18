«Быть рядом и следить, чтобы Зеленский оставался человеком»: Шефир о своей миссии при президенте. Фото: "Левый берег"

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Первый помощник президента Украины Сергей Шефир в интервью поделился историей своих взаимоотношений с Владимиром Зеленским до того, как он стал главой государства, а также о тех задачах, которые он в данный момент выполняет на своем посту.

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С Владимиром Сергей сотрудничает уже много лет подряд. Их история взаимоотношений началась еще в 1995 году в городе Кривой Рог, когда Шефир вместе со своим братом, будучи известными авторами, пригласили в свою команду молодого Зеленского. Впоследствии Владимир стал активно двигаться вперед, сравнявшись со своим старшим товарищем. Об этом Шефир рассказал в интервью «Левому берегу».

Между нами двумя ревности никогда не было, хотя внутри команды всегда что-то подобное возникало по отношению к нему. Но его авторитет реально заслужен всеми действиями, поступками, идеальной его порядочностью, — рассказал о действующем президенте его помощник.

Сергей Шефир признался, что до того, как он занял пост помощника президента, об этой должности он знал очень мало. Говоря о первом помощнике как об институте, Шефир отметил, что его основная задача — это быть рядом и следить за тем, чтобы Владимир, став политиком, оставался прежде всего человеком. Именно помощник сможет направить главу государства на верный путь, отсеивая тех людей, которые говорят лишь хвалебные речи и ведут не в том направлении.

По словам Шефира, он — именно тот человек, который не боится сказать правду президенту. В то время, как брат Сергея остался в «Квартале», он сам перешел в Офис президента, чтобы сделать что-то важное для страны. Кроме того, он отметил, что после ухода из политики он непременно вернется к любимому делу: «Мы хотим делать большое кино. Вообще наша мечта — это „Оскар“».

Также помощник президента рассказал, что на замечания о некомпетентности глава государства реагирует вполне спокойно, так как он «умеет слушать и очень быстро учится, но никогда не станет умничать, если не разбирается в вопросе».

Как упоминалось ранее, Шефир рассказал о своих взаимоотношениях и совместной работе с Андреем Богданом, руководителем Офиса президента. Богдана он назвал сложным человеком, с которым у него «в целом нормальные отношения, хотя случаются и споры».