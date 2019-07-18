Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n124437-vy-prodemonstrirovali-polnoe-ravnodushie-i-bezdeystvie-zelenskiy-raskritikoval-parubiya.html

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Президент Владимир Зеленский раскритиковал спикера Верховной Рады Андрея Парубия за отказ собрать внеочередное заседание парламента.

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Глава государства отметил, что 10 сессия ВРУ длится до 19 июля, а не до 12 июля, как утверждал глава парламента. Соответствующее письмо Зеленский опубликовал на собственной странице в Facebook.

Зеленский обвинил нардепов в многочисленных нарушениях регламента во время работы Рады, в отсутствии коалиции, кнопкодавстве и многочисленных прогулах. Президент подчеркнул, что ст. 90 Конституции предусматривает, что полномочия Верховной Рады прекращаются в день открытия первого заседания парламента нового созыва.

Гарант Конституции напомнил спикеру и действующим нардепам, что один день работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн и пристыдил парламентариев за то, что они устроили себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва.

Обидно, что люди, которые постоянно выставляют себя напоказ как исключительных профессионалов и поборников интересов украинского народа, не могут найти в себе силы собраться на один день и исправить собственные ошибки и принять важнейшие законы. Жаль, но вы просто не способны на самопожертвование во благо украинского народа. Все, что вы продемонстрировали — это полное равнодушие, бездействие и несостоятельность, — отметил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду три неотложных законопроекта и попросил парламент собраться 18 июля на внеочередное заседание. В то же время спикер ВРУ Андрей Парубий отметил, что не может созвать внеочередное заседание Верховной Рады после закрытия сессии, так как это не предусмотрено нормами закона.