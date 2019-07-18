Парубий обещает провести внеочередную сессию Верховной Рады, если Зеленский правильно оформит документы

Андрей Парубий, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/n124460-parubiy-obeschaet-provesti-vneocherednuu-sessiu-verhovnoy-rady-esli-zelenskiy-pravilno-oformit.html

Ракурс

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обещает провести внеочередную сессию Верховной Рады VIII созыва, если президент Владимир Зеленский без ошибок оформит соответствующее представление.

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Об этом политик заявил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Парубий отмечает, что обращение Зеленского от 17 июля было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Вчера я вежливо попросил вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование, — отметил политик.

По словам Парубия, если соответствующая инициатива Зеленского не является элементом предвыборного шоу и президент действительно стремится рассмотрения своих законопроектов на внеочередной сессии, его офис может оперативно привести текст направленного в Раду президентского письма в соответствие с требованиями закона.

Председатель Верховной Рады отметил, что если это будет сделано, он в кратчайшие сроки обеспечит проведение внеочередной сессии парламента.

Напомним, Зеленский недавно раскритиковал Парубия за отказ собрать внеочередное заседание Верховной Рады.