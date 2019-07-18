Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Андрей Парубий, фото: Вадим Чуприна

Парубий обещает провести внеочередную сессию Верховной Рады, если Зеленский правильно оформит документы

18 июл 2019, 20:10
999

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обещает провести внеочередную сессию Верховной Рады VIII созыва, если президент Владимир Зеленский без ошибок оформит соответствующее представление.

Loading...

Об этом политик заявил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Парубий отмечает, что обращение Зеленского от 17 июля было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Вчера я вежливо попросил вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование, — отметил политик.

По словам Парубия, если соответствующая инициатива Зеленского не является элементом предвыборного шоу и президент действительно стремится рассмотрения своих законопроектов на внеочередной сессии, его офис может оперативно привести текст направленного в Раду президентского письма в соответствие с требованиями закона.

Председатель Верховной Рады отметил, что если это будет сделано, он в кратчайшие сроки обеспечит проведение внеочередной сессии парламента.

Напомним, Зеленский недавно раскритиковал Парубия за отказ собрать внеочередное заседание Верховной Рады.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Парубий обещает провести внеочередную сессию Верховной Рады, если Зеленский правильно оформит документы

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обещает в кратчайшие сроки обеспечить проведение внеочередной сессии парламента, если президент без ошибок оформит соответствующее представление

Новости Украины
20:10

Нацбанк принял решение с 19 июля снизить учетную ставку до 17% годовых

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019 года. Финансисты предполагают дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет

Новости Украины
15:29
Новости партнеров
Загрузка...