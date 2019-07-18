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В Украине 19 июля осадки не ожидаются

Погода в Украине 19 июля: синоптики осадков не прогнозируют

18 июл 2019, 19:35
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Погода в Украине 19 июля будет несколько теплее, чем в предыдущие сутки.

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Температура воздуха ночью составит 10−14°, на юге — 13−17°, днем — 24−28°, на юге — до 30°. Ветер западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 19 июля осадки не ожидаются, облачно с прояснениями. Ночью столбики термометров покажут 12−14°, днем — 24−26°.

Во Львове синоптики осадков также не обещают, облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха составит — 11−13°, днем — 25−27°.

В Одессе сутки пройдут без осадков, облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха опустится до 15−17°, днем поднимется до 26−28°.

В Днепре 19 июля осадки не ожидаются, облачно с прояснениями. Ночью термометры покажут 12−14°, днем — 25−27°.

В Харькове метеорологи также не прогнозируют осадков, облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит 11−13°, днем — 25−27°.

На Закарпатье синоптики также осадков не обещают, облачно с прояснениями. Ночью — 12−14°, днем — 26−28°.

Погода в Украине 19 июля. Фото: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 19 июля будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка в Киеве 19 июля. Фото: gismeteo

Напомним, в прогнозе погоды на июль синоптики пообещали теплую погоду, однако с неустойчивым уровнем осадков.

Источник: Ракурс


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