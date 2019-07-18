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Китайские ученые изобрели новый способ редактирования человеческого генома
В Китае изобрели новую технологию изменения человеческого геномаhttps://racurs.ua/n124458-v-kitae-izobreli-novuu-tehnologiu-izmeneniya-chelovecheskogo-genoma.htmlРакурс
Китайские ученые изобрели новую технологию изменения человеческого генома.
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Она получила название LEAPER (leveraging endogenous ADAR for programmable editing of RNA, использование эндогенной аденозин-дезаминази рибонуклеиновой кислоты для редактирования РНК). Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Рибонуклеиновые кислоты (РНК) — это биополимеры, в нуклеотидной последовательности которых может быть записана генетическая информация. Разработчики LEAPER обнаружили, что для редактирования неправильных генов достаточно ввести специально созданный РНК-гид и при этом не требуется участие чужеродного белка. Это отличает LEAPER от других технологий изменения генов, таких как популярная ныне CRISPR/Cas9, которые применяют фрагменты бактериальной ДНК.
Технология LEAPER уже прошла испытания на пациентах с синдромом Гурлер (тяжелая наследственная болезнь, которая приводит к задержке в физическом развитии детей), дефектные клетки которых были исправлены.
Отмечается, что преимуществом LEAPER перед другими технологиями редактирования ДНК является точность. Именно недостаточная точность, которая может привести к увеличению риска иммунологического повреждения, сдерживает широкое применение технологий редактирования генома в клиническом лечении заболеваний.
Напомним, британские ученые недавно нашли подтверждение тому, что ожирение развиваются из-за генетических факторов.
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