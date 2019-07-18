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Китайські вчені винайшли новий спосіб редагування людського геному

У Китаї винайшли нову технологію редагування людського геному

18 лип 2019, 18:57
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Китайські вчені винайшли нову технологію редагування людського геному.

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Вона отримала назву LEAPER (leveraging endogenous ADAR for programmable editing of RNA, використання ендогенної аденозин-дезамінази рибонуклеїнової кислоти для редагування РНК). Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

Рибонуклеїнові кислоти (РНК) — це біополімери, в нуклеотидній послідовності яких може бути записана генетична інформація. Розробники LEAPER виявили, що для редагування неправильних генів достатньо ввести спеціально створений РНК-гід і при цьому не потрібна участь чужорідного білка. Це відрізняє LEAPER від інших технологій редагування генів, таких як популярна нині CRISPR/Cas9, котрі застосовують фрагменти бактеріальної ДНК.

Технологія LEAPER вже пройшла випробування на пацієнтах з синдромом Гурлер (важка спадкова хвороба, яка призводить до затримки у фізичному розвитку дітей), дефектні клітини яких були виправлені.

Зазначається, що перевагою LEAPER перед іншими технологіями редагування ДНК є точність. Саме недостатня точність, яка може призвести до збільшення ризику імунологічного пошкодження, стримує широке застосування технологій редагування геному в клінічному лікуванні захворювань.

Нагадаємо, британські вчені нещодавно знайшли підтвердження тому, що ожиріння розвиваються через генетичні фактори.


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