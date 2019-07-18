Скандал вокруг FaceApp: кандидатам в президенты США рекомендуют не использовать популярное приложение

Приложение FaceApp появилось в 2017 году, фото: Pexels

https://racurs.ua/n124457-skandal-vokrug-faceapp-kandidatam-v-prezidenty-ssha-rekomenduut-ne-ispolzovat-populyarnoe.html

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Национальный демократический комитет разослал сообщение в штабы кандидатов на президентских выборах в США, которые состоятся в 2020 году, с призывом не использовать созданное российскими разработчиками, базирующимися в Санкт-Петербурге, популярное приложение FaceApp.

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Причиной этого указываются «рисками для безопасности», сообщает издание The Washinghton Post.

По словам руководителя службы безопасности комитета Боба Лорда, пока точно не ясно, какие именно риски в плане конфиденциальности несет это приложение, однако существуют опасения, что FaceApp может получать доступ к фотографиям пользователей.

На данный момент неясно, какие есть риски для конфиденциальности, но ясно, что преимущества отказа от программы преобладают над рисками, — отмечает Лорд.

Приложение FaceApp позволяет пользователям смартфонов вносить изменения в фотографии, изменяя возраст, пол или прическу на фотографиях, часто с убедительными результатами. Приложение использует программное обеспечение искусственного интеллекта для автоматического изменения фотографий за считанные секунды, подобно аналогичным функциям, предлагаемым Instagram и Snapchat.

Напомним, эксперты недавно рассказали, какие опасности таит использование FaceApp.