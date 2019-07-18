Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Приложение FaceApp появилось в 2017 году, фото: Pexels

Скандал вокруг FaceApp: кандидатам в президенты США рекомендуют не использовать популярное приложение

18 июл 2019, 18:27
999

Национальный демократический комитет разослал сообщение в штабы кандидатов на президентских выборах в США, которые состоятся в 2020 году, с призывом не использовать созданное российскими разработчиками, базирующимися в Санкт-Петербурге, популярное приложение FaceApp.

Loading...

Причиной этого указываются «рисками для безопасности», сообщает издание The Washinghton Post.

По словам руководителя службы безопасности комитета Боба Лорда, пока точно не ясно, какие именно риски в плане конфиденциальности несет это приложение, однако существуют опасения, что FaceApp может получать доступ к фотографиям пользователей.

На данный момент неясно, какие есть риски для конфиденциальности, но ясно, что преимущества отказа от программы преобладают над рисками, — отмечает Лорд.

Приложение FaceApp позволяет пользователям смартфонов вносить изменения в фотографии, изменяя возраст, пол или прическу на фотографиях, часто с убедительными результатами. Приложение использует программное обеспечение искусственного интеллекта для автоматического изменения фотографий за считанные секунды, подобно аналогичным функциям, предлагаемым Instagram и Snapchat.

Напомним, эксперты недавно рассказали, какие опасности таит использование FaceApp.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Парубий обещает провести внеочередную сессию Верховной Рады, если Зеленский правильно оформит документы

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обещает в кратчайшие сроки обеспечить проведение внеочередной сессии парламента, если президент без ошибок оформит соответствующее представление

Новости Украины
20:10

Нацбанк принял решение с 19 июля снизить учетную ставку до 17% годовых

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019 года. Финансисты предполагают дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет

Новости Украины
15:29
Новости партнеров
Загрузка...