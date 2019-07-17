Массовое «старение»: чем опасно использование модного приложения FaceApp. Фото: AppAdvice

https://racurs.ua/n124390-massovoe-starenie-chem-opasno-ispolzovanie-modnogo-prilojeniya-faceapp.html

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Пользователи Facebook и Instagram за последнюю неделю стали очень активно пользоваться приложением FaceApp, которое позволяет якобы увидеть, как вы будете выглядеть в старости.

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Данное приложение не является новым, так как создано и запущено оно было еще в 207 году. Тем не менее, особенную популярность среди украинских пользователей соцсетей оно обрело именно за неделю до грядущих парламентских выборов. Об этом сообщает «Детектор-медиа».

FaceApp использует нейронные сетевые технологии, которые позволяют автоматически видоизменить лицо на фотографии — добавить улыбку, сделать более молодым или более старым, а также показать, как вы будете выглядеть, «сменив пол».

Опасность использования такого приложения состоит в пользовательском соглашении. Устанавливая FaceApp, пользователь дает стандартные разрешения доступа к мультимедийным файлам на устройстве. Тем не менее, компания-разработчик для того, чтобы понять, как вы используете приложение, собирает статистические данные с помощью инструментов третьих сторон. Так, для этого используется информация о том, какие веб-страницы вы посещаете, какими другими приложениями пользуетесь и т.д. Как утверждает разработчик, это используется лишь в целях улучшения работы программы.

Но главным сюрпризом для пользователей может стать тот факт, что приложение разработано компанией Wireless Lab, основателем и директором которой является россиянин Ярослав Гончаров, бывший сотрудник «Яндекса». Таким образом, российские спецслужбы вполне вероятно могут получить доступ к статистическим данным, которые разработчик получает от пользователей.

Чтобы избежать утечки конфиденциальной информации, специалисты настоятельно рекомендуют защищать свои персональные данные и устанавливать лишь те приложения, которые вам действительно необходимы.

Напомним, что в феврале 2019 года популярное среди детей и подростков приложение TikTok было оштрафовано почти на 6 млн долл. за сбор личных данных пользователей.