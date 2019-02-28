Популярное среди детей приложение для обмена видео оштрафовали почти на 6 млн долл. за сбор личных данных

Популярное среди детей приложение для обмена видео оштрафовали почти на 6 млн долл. Фото: NewsOne

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Популярное среди подростков приложение для обмена короткими видео TikTok оштрафовали за сбор информации о несовершеннолетних.

Федеральная торговая комиссия США обвинила разработчиков приложения в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в интернете, сообщает «Медуза».

Выяснилось, что приложение TikTok нелегально собирало данные о детях до 13 лет. Таким образом, в открытом доступе оказались не только фото и видео детей, но и их имена и контактная информация. Отмечается, что собирать данные о детях до 13 лет можно лишь с разрешения их родителей.

Американская комиссия оштрафовала разработчиков на сумму 5,7 млн долл. Этот штраф уже назвали рекордным в истории рассмотрения подобных дел. Также ведомство обязало удалить все данные подростков.

Разработчики приложения согласились с решением комиссии, удалили данные и выпустили обновление, запрещающее юным пользователям сервиса размещать видео в приложении. Также отмечается, что руководство приложение усилило защиту личных данных всех пользователей.