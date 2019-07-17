Масове «старіння»: чим небезпечне використання модного додатку FaceApp. Фото: AppAdvice

https://racurs.ua/ua/n124390-masove-starinnya-chym-nebezpechne-vykorystannya-modnogo-dodatku-faceapp.html

Ракурс

Користувачі Facebook і Instagram за останній тиждень стали дуже активно користуватися додатком FaceApp, який дозволяє нібито побачити, як ви будете виглядати у старості.

Loading...

Цей додаток не є новим, так як створений і запущений він був ще в 207 році. Проте, особливу популярність серед українських користувачів соцмереж він знайшов саме за тиждень до прийдешніх парламентських виборів. Про це повідомляє «Детектор-медіа».

FaceApp використовує нейронні мережеві технології, які дозволяють автоматично видозмінити обличчя на фотографії — додати посмішку, зробити більш молодим або більш старим, а також показати, як ви будете виглядати, «змінивши стать».

Небезпека використання такого додатка полягає у користувацькій угоді. Встановлюючи FaceApp, користувач дає стандартні дозволи доступу до мультимедійних файлів на пристрої. Тим не менш, компанія-розробник для того, щоб зрозуміти, як ви використовуєте додаток, збирає статистичні дані за допомогою інструментів третіх сторін. Так, для цього використовується інформація про те, які веб-сторінки ви відвідуєте, якими іншими додатками користуєтеся, тощо. Як стверджує розробник, це використовується лише з метою поліпшення роботи програми.

Але головним сюрпризом для користувачів може стати той факт, що програма розроблена компанією Wireless Lab, засновником і директором якої є росіянин Ярослав Гончаров, колишній співробітник «Яндекса». Таким чином, російські спецслужби цілком ймовірно можуть отримати доступ до статистичних даних, які розробник отримує від користувачів.

Щоб уникнути витоку конфіденційної інформації, фахівці рекомендують захищати свої персональні дані і встановлювати лише ті додатки, які вам дійсно потрібні.

Нагадаємо, що у лютому 2019 року популярний серед дітей і підлітків додаток TikTok був оштрафований майже на 6 млн дол. за збір особистих даних користувачів.