Майор поліції вимагав систематичні хабарі від одного з підприємців, фото: Tengrinews

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Майора поліції, начальника сектору одного з райвідділів Рівненської області, викрили на вимаганні щомісячної сплати хабарів від місцевого підприємця за неперешкоджання його підприємницькій діяльності.

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Поліцейського затримали поряд із райвідділом після отримання хабара — 15 тис. грн та талонів на пальне на цю ж суму. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

В межах відкритого за фактом одержання хабара (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу) провадження вирішується питання про оголошення затриманому поліцейському про підозру та обрання йому запобіжного заходу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, торік у Луцьку на хабарі спіймали виконуючого обов’язки начальника Волинського управління внутрішньої безпеки поліції. Він отримав неправомірну грошову винагороду за непритягнення до кримінальної відповідальності одного з працівників обласної поліції.