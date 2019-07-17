Лещенко заявив, що він більше не "ворог Трампа". Фото: Еспресо TV

https://racurs.ua/ua/n124388-leschenko-zayavyv-scho-vin-bilshe-ne-vorog-trampa-video.html

Ракурс

Скандал навколо ймовірного втручання у вибори в США народного депутата Сергія Лещенка отримав продовження. Шостий апеляційний суд Києва скасував рішення Окружного адміністративного суду, ухваленого понад півроку тому, яким було визнано протиправними дії голови Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника та нардепа Сергія Лещенка у розголошенні інформації про американського політтехнолога Пола Манафорта.

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Про скасування судового рішення Окружного адмінсуду Лещенко заявив у відеозверненні, яке він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Нардеп сказав, що він більше не «ворог Трампа» і повідомив, що Шостий апеляційний суд скасував рішення Окружного суду Києва та відмовив у задоволенні позову народного депутата Розенблата проти Лещенка та Ситника в частині викриття Пола Манафорта у чорній бухгалтерії «Партії регіонів».

Також Лещенко заявив, що чекає, доки генеральний прокурор Юрій Луценко повідомить адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джуліані нові обставини цієї справи.

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Нагадаємо, що в грудні 2018 року Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними дії очільника Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника та народного депутата Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про американського політтехнолога Пола Манафорта.