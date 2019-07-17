Лещенко заявил, что он больше не "враг Трампа". Фото: Еспресо TV

https://racurs.ua/n124388-leschenko-zayavil-chto-on-bolshe-ne-vrag-trampa-video.html

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Скандал вокруг вероятного вмешательства в выборы в США народного депутата Сергея Лещенко получил продолжение. Шестой апелляционный суд Киева отменил решение Окружного административного суда, принятого более полугода назад, которым были признаны противоправными действия председателя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко в разглашении информации об американском политтехнологе Пола Манафорте.

Об отмене судебного решения Окружного админсуда Лещенко заявил в видеообращении, которое он разместил на своей странице в Facebook.

Нардеп сказал, что он больше не «враг Трампа» и сообщил, что Шестой апелляционный суд отменил решение Окружного суда Киева и отказал в удовлетворении иска народного депутата Розенблатта против Лещенко и Сытника в части разоблачения Пола Манафорта в черной бухгалтерии «Партии регионов».

Также Лещенко заявил, что ждет, пока генеральный прокурор Юрий Луценко сообщит адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани новые обстоятельства этого дела.

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Напомним, что в декабре 2018 года Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника и народного депутата Сергея Лещенко относительно разглашения информации об американском политттехнологе Поле Манафорте.